Замариновали так кабачки с чесноком и обалдели: готовили 20 минут, а такая вкуснятина!

Маринованные кабачки. Фото: соцсети

Эта закуска составит серьезную конкуренцию соленым огурчикам.

Мы привыкли летом лакомиться быстрыми маринованными огурчиками. Однако кабачки не менее вкусны и аппетитны. Обязательно попробуйте эту ароматную закуску с чесночком.

Вы потратите всего 20 минут своего времени.

Ингредиенты

  • Кабачки - 500 г
  • Укроп - ½ пучка
  • Чеснок - 3–4 зубчика
  • Вода - 350 мл
  • Соль - ½ ст. ложки
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Яблочный или белый винный уксус - 50–60 мл

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Молодые кабачки нарезаем кружочками, очищать не обязательно. Укроп и чеснок мелко шинкуем.

Выкладываем кабачки вместе с зеленью и чесноком в банку или миску.

В кипяток кидаем соль, сахар. Вливаем уксус.

Заливаем этим маринадом кабачки. Остужаем, накрываем и убираем в холодильник на 10–12 часов.

Источник: lifehacker.ru

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