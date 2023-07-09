Замариновали так кабачки с чесноком и обалдели: готовили 20 минут, а такая вкуснятина!

Мы привыкли летом лакомиться быстрыми маринованными огурчиками. Однако кабачки не менее вкусны и аппетитны. Обязательно попробуйте эту ароматную закуску с чесночком.

Вы потратите всего 20 минут своего времени.

Ингредиенты

Кабачки - 500 г

Укроп - ½ пучка

Чеснок - 3–4 зубчика

Вода - 350 мл

Соль - ½ ст. ложки

Сахар - 1 ст. ложка

Яблочный или белый винный уксус - 50–60 мл

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Молодые кабачки нарезаем кружочками, очищать не обязательно. Укроп и чеснок мелко шинкуем.