Замариновали так кабачки с чесноком и обалдели: готовили 20 минут, а такая вкуснятина!

Мы привыкли летом лакомиться быстрыми маринованными огурчиками. Однако кабачки не менее вкусны и аппетитны. Обязательно попробуйте эту ароматную закуску с чесночком.
Вы потратите всего 20 минут своего времени.
Ингредиенты
- Кабачки - 500 г
- Укроп - ½ пучка
- Чеснок - 3–4 зубчика
- Вода - 350 мл
- Соль - ½ ст. ложки
- Сахар - 1 ст. ложка
- Яблочный или белый винный уксус - 50–60 мл
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Молодые кабачки нарезаем кружочками, очищать не обязательно. Укроп и чеснок мелко шинкуем.
Выкладываем кабачки вместе с зеленью и чесноком в банку или миску.
В кипяток кидаем соль, сахар. Вливаем уксус.
Заливаем этим маринадом кабачки. Остужаем, накрываем и убираем в холодильник на 10–12 часов.
Источник: lifehacker.ru