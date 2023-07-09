Как сделать вкуснейший мясной рулет из 3 ингредиентов: фарш, сладкий перец, 3 яйца

Этот рулет делать нереально просто и быстро. А подать его можно даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

1 кг мясного фарша говядина/свинина

3 яйца

100 г болгарского перца

1 ч.л. соли

1 ч.л. черного перца

50 мл растительного масла

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Взбиваем 3 яйца венчиком. Перец мелко рубим. Смешиваем, солим и перчим.

Переливаем смесь в форму для выпекания (размером 20 см) и выпекаем омлет в разогретой до 180°C духовке, около 10-15 минут.

Фарш выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, приминая всю поверхность. Солим, перчим. Сверху кладем омлет с болгарским перцем и сворачиваем в виде рулета.