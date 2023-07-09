Как сделать вкуснейший мясной рулет из 3 ингредиентов: фарш, сладкий перец, 3 яйца

Этот рулет делать нереально просто и быстро. А подать его можно даже на праздничный стол.
Ингредиенты:
- 1 кг мясного фарша говядина/свинина
- 3 яйца
- 100 г болгарского перца
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного перца
- 50 мл растительного масла
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Взбиваем 3 яйца венчиком. Перец мелко рубим. Смешиваем, солим и перчим.
Переливаем смесь в форму для выпекания (размером 20 см) и выпекаем омлет в разогретой до 180°C духовке, около 10-15 минут.
Фарш выкладываем на фольгу в виде прямоугольника, приминая всю поверхность. Солим, перчим. Сверху кладем омлет с болгарским перцем и сворачиваем в виде рулета.
Заворачиваем мясной рулет в фольгу и выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Готовый рулет кладем под гнет и остужаем. Нарезаем ломтиками подаем с любимым соусом.
Источник: YouTube-канал Appetitno.TV