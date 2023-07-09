Готовим лепешку из капусты: лопают даже мясоеды — шинкуем, кладем муку, соль, яйцо и на плиту

В сезон молодой капусты эта овощная лепешка станет великолепным решением для завтрака, обеда или ужина. Готовьте ее и берите с собой на пикник, ведь она вкусна не только горячей со сметанкой, но и холодной.
Ингредиенты в блюде используются элементарные, при этом лепешка получается очень аппетитной.
Ингредиенты:
- капуста - 250 гр.
- яйца - 2 шт.
- мука - 3 ст. л.
- соль, специи - по вкусу
- кунжут
Шинкуем тонко капусту, смешиваем все ингредиенты. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем наш состав. Жарим одной лепешкой с двух сторон, аккуратно перевернув. В конце можно посыпать кунжутом.
Разрезаем на кусочки, едим со сметаной или любимым соусом.
Источник: Telegram-канал «Домашние советы».