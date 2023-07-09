Готовим лепешку из капусты: лопают даже мясоеды — шинкуем, кладем муку, соль, яйцо и на плиту

Капустная лепешка. Фото: соцсети

Ее можно приготовить на завтрак или даже заменить обед с ужином, взять на пикник.

В сезон молодой капусты эта овощная лепешка станет великолепным решением для завтрака, обеда или ужина. Готовьте ее и берите с собой на пикник, ведь она вкусна не только горячей со сметанкой, но и холодной.

Ингредиенты в блюде используются элементарные, при этом лепешка получается очень аппетитной.

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Ингредиенты:

  • капуста - 250 гр.
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 3 ст. л.
  • соль, специи - по вкусу
  • кунжут

Шинкуем тонко капусту, смешиваем все ингредиенты. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем наш состав. Жарим одной лепешкой с двух сторон, аккуратно перевернув. В конце можно посыпать кунжутом.

Разрезаем на кусочки, едим со сметаной или любимым соусом.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».

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