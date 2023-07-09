Готовим лепешку из капусты: лопают даже мясоеды — шинкуем, кладем муку, соль, яйцо и на плиту

В сезон молодой капусты эта овощная лепешка станет великолепным решением для завтрака, обеда или ужина. Готовьте ее и берите с собой на пикник, ведь она вкусна не только горячей со сметанкой, но и холодной.

Ингредиенты в блюде используются элементарные, при этом лепешка получается очень аппетитной.

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