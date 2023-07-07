Шарлотка с творогом на меду: никакой пшеничной муки - для худеющих

Стройная фигура - это не повод не есть сладкое, особенно, если сильно хочется. Можно приготовить выпечку без пшеничной муки и лишние калории вам будут не страшны.

Возьмите 3–4 яблока, 2 яйца, 1 столовые ложки меда, 1 чайную ложку разрыхлителя, 350 граммов творога, 5 столовых ложек кукурузной муки и 0,5 чайной ложки корицы.

Смешайте все ингредиенты кроме яблок и замесите тесто. Влейте в форму, а сверху положите порезанные кубиком фрукты.

Отправляйте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Шарлотки готова!

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