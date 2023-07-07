Тесто на кефире: приготовили сахарное печенье — тает во рту

Не многие знают, но на кефире можно приготовить нереально нежное и вкусное печенье. Причем уйдет у вас на это не более 15 минут.
Возьмите яйцо — 2 штуки, сахарный песок — 100 граммов, кефир — 200 миллилитров, ванилин — 1 пакетик, сода пищевая — 0,5 чайной ложки, масло сливочное растопленное — 100 миллилитров, мука пшеничная — 500–600 граммов.
Смешайте все вышеперечисленные продукты и замесите тесто. Скатайте скалкой круг и вырежете фигурки, которые вам нравятся.
Полученное печенье обмажьте растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и отправляйте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
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