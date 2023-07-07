Тесто на кефире: приготовили сахарное печенье — тает во рту

Смешайте все вышеперечисленные продукты и замесите тесто. Скатайте скалкой круг и вырежете фигурки, которые вам нравятся.

Полученное печенье обмажьте растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и отправляйте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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