Приготовили крабовые палочки в сырном кляре — все в восторге от этой закуски

Вы пробовали когда-нибудь крабовые палочки в сырном кляре? Это очень вкусно и готовится быстро. Гости от закуски будут в восторге, блюдо можно даже готовить на новогодний стол.

Возьмите крабовые палочки — 250–300 граммов, сыр твердый — 50 граммов, яйца — 2 штуки, майонез (или сметана) — 2 столовые ложки, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — для жарки.

Сыр и отварные яйца потрите на терке, выжмите чеснок, смешайте и заправьте майонезом. Окуните в смесь крабовые палочки и обжарьте на сковородке. Все готово!

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