Взяли два пакета кефира и масло — получился сыр как из магазина

Сыр в магазине нынче недешевый. И не многие знают, что приготовить в домашних условиях этот продукт — проще простого. Просто возьмите 2 литра жирного кефира, 0,5 чайной ложки соды, 1 яйцо, 100 граммов сливочного масла и 1 чайная ложка соли.

Теперь приступаем к приготовлению. Поставьте на водяную баню кастрюлю и влейте к нее кефир. Нагревайте минут 40, пока не появится сверху сыворотка.

Далее возьмите дуршлаг и застелите его марлей. Вылейте кефир и пенку отожмите. Полученную массу смешайте с мягким маслом и остальными ингредиентами и снова поставить на водяную баню.

Готовьте до тех пор, пока масса не превратится по виду в плавленый сыр. Положите в форму и отправьте в холодильник на два часа. Сыр готов!

Заметьте, что денег ушло в три раза меньше, если бы вы купили готовый продукт в магазине.

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