Кабачки больше не жарим на сковороде: только так — в духовке под сыром и сухарями (такая корочка аппетитная)

В сезон молодых кабачков обязательно попробуйте это блюдо. Оно невероятно простое и очень аппетитное. А с соусом из йогурта превращается во вкусовую бомбу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

кабачки — 3–4 шт.,

масло растительное — 50 мл,

панировочные сухари — 200 г,

сыр — 100 г,

соль,

базилик,

орегано,

чеснок — 2–3 зубчика.

Ингредиенты на соус:

йогурт/сметана — 250 мл,

соль, перец — по вкусу,

1 зубчик чеснока,

петрушка, кинза, кориандр, укроп — по вкусу.

Молодые кабачки нарежьте на слайсы вдоль. Смажьте растительным маслом с одной стороны.

В панировочные сухари положите соль и приправы. Натрите сыр, добавьте в панировку, также внесите чеснок, размешайте.

Опустите кусочки кабачков масляной стороной в панировку, смажьте маслом с другой стороны. И обваляйте в панировке с этой стороны.

Смажьте пергамент маслом разложите кабачки. На 200 градусах запекайте примерно 15–20 минут до золотистого цвета.

Сделайте соус из измельченной зелени, чеснока, приправ и йогурта (либо сметаны).

Источник: YouTube-канал «Simple Food с Юлией Шевчук».