Кабачки больше не жарим на сковороде: только так — в духовке под сыром и сухарями (такая корочка аппетитная)

В сезон молодых кабачков обязательно попробуйте это блюдо. Оно невероятно простое и очень аппетитное. А с соусом из йогурта превращается во вкусовую бомбу.
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Ингредиенты:
- кабачки — 3–4 шт.,
- масло растительное — 50 мл,
- панировочные сухари — 200 г,
- сыр — 100 г,
- соль,
- базилик,
- орегано,
- чеснок — 2–3 зубчика.
Ингредиенты на соус:
- йогурт/сметана — 250 мл,
- соль, перец — по вкусу,
- 1 зубчик чеснока,
- петрушка, кинза, кориандр, укроп — по вкусу.
Молодые кабачки нарежьте на слайсы вдоль. Смажьте растительным маслом с одной стороны.
В панировочные сухари положите соль и приправы. Натрите сыр, добавьте в панировку, также внесите чеснок, размешайте.
Опустите кусочки кабачков масляной стороной в панировку, смажьте маслом с другой стороны. И обваляйте в панировке с этой стороны.
Смажьте пергамент маслом разложите кабачки. На 200 градусах запекайте примерно 15–20 минут до золотистого цвета.
Сделайте соус из измельченной зелени, чеснока, приправ и йогурта (либо сметаны).
Источник: YouTube-канал «Simple Food с Юлией Шевчук».