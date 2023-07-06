Мясо с картофелем в банке: нежно, вкусно и быстро — засыпал, в печь, достал вкуснятину

Отличная идея приготовления мяса с картошкой в банке избавит вас от многих хлопот. Этот способ сэкономит ваше время, ведь вам не нужно будет подолгу стоять у плиты, контролируя процесс. Все, что потребуется, это нарезать ингредиенты и отправить их баночки и в печь.

Мясо с картошкой получается нежным, сочным и очень аппетитным. Смело добавляйте в состав другие ингредиенты: гречку, рис, горох, овощи.

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Ингредиенты:

свиная шея/вырезка — 500 г,

картофель — 6 шт.,

перец сладкий — 2 шт.,

лук — 1/2 шт.,

масло растительное — 1 ст. л.,

вода — 1/3 банки,

специи: паприка, острый перец, чеснок, соль, душистый перец, лавровый лист, красный острый перец — по вкусу.

Нарежьте мясо, картошку, перец, лук. Приправьте, посолите. Положите в банку или несколько банок (в зависимости от размера). Залейте водой и маслом. Поставьте в печь запекаться до готовности.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».