Мясо с картофелем в банке: нежно, вкусно и быстро — засыпал, в печь, достал вкуснятину

Отличная идея приготовления мяса с картошкой в банке избавит вас от многих хлопот. Этот способ сэкономит ваше время, ведь вам не нужно будет подолгу стоять у плиты, контролируя процесс. Все, что потребуется, это нарезать ингредиенты и отправить их баночки и в печь.
Мясо с картошкой получается нежным, сочным и очень аппетитным. Смело добавляйте в состав другие ингредиенты: гречку, рис, горох, овощи.
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Ингредиенты:
- свиная шея/вырезка — 500 г,
- картофель — 6 шт.,
- перец сладкий — 2 шт.,
- лук — 1/2 шт.,
- масло растительное — 1 ст. л.,
- вода — 1/3 банки,
- специи: паприка, острый перец, чеснок, соль, душистый перец, лавровый лист, красный острый перец — по вкусу.
Нарежьте мясо, картошку, перец, лук. Приправьте, посолите. Положите в банку или несколько банок (в зависимости от размера). Залейте водой и маслом. Поставьте в печь запекаться до готовности.
Источник: Telegram-канал «Домашние советы».