Пирог «когда до получки не дотянул»: готовим нереальную вкуснятину из ягод и «ничего»

Если вы откроете свой холодильник, то наверняка найдете все для этого простого и вкусного пирога к чаю. Ну а ягоды можно насобирать в лесу или в огороде. Подойдут также кусочки любых фруктов и даже сухофруктов.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 260 г муки, щепотка соли, 3 ст.л. сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 стакан любых ягод, ванилин на кончике ножа, 1 ст.л. кукурузного крахмала, 1 ст.л. сахарной пудры, сливочное масло для смазывания формы.

Чуть погреть кефир до теплого состояния, но не горячего. Взбить яйца, соединить два ингредиента. Всыпать струйкой муку, помешивая, добавить соль, сахарный песок, разрыхлитель, ванилин.

В ягоды внести сахарную пудру и крахмал, аккуратно размешать.

Выложить тесто в смазанную маслом кулинарную форму, сверху разложить ягоды. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Источник: lafoy.ru