Вливаем молоко и уксус: творожный сыр за 15 минут - идеально для бутербродов

Влейте в кастрюлю молоко, соль и сахар, доведите до кипения. Затем добавьте уксус и оставьте протомиться на плите на четыре минуты.

После - откиньте на марлю в четыре слоя, предварительно вложив ее в дуршлаг или сито. Хорошо отожмите марлю и положите под пресс. Все готово! Оставьте сыр до утра в холодильнике, он дойдет до готовности.

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