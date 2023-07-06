Вливаем молоко и уксус: творожный сыр за 15 минут - идеально для бутербродов

Творожный сыр невозможно не любить из-за его нежного вкуса. Правда. В магазине он часто стоит дорого, поэтому лучшее решение - приготовить его самим дома.
Для рецепта вам понадобятся 3 литра молока, 6 чайных ложек 9% уксуса, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара.
Влейте в кастрюлю молоко, соль и сахар, доведите до кипения. Затем добавьте уксус и оставьте протомиться на плите на четыре минуты.
После - откиньте на марлю в четыре слоя, предварительно вложив ее в дуршлаг или сито. Хорошо отожмите марлю и положите под пресс. Все готово! Оставьте сыр до утра в холодильнике, он дойдет до готовности.
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