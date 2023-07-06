1 стакан творога и 2 яйца — гора вкусных сочней вкусом из советского детства: легкий рецепт

Очень нежные, мягкие, тающие во рту сочники обожали все дети со времен СССР. Этот рецепт передавался из поколения в поколение.

Используйте смело вместо разрыхлителя гашеную уксусом соду, как вам удобнее.

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Ингредиенты на тесто: масло сливочное - 200 г, яйцо - 3 шт., сахар - 170 г, сметана - 2 ст. л. с горкой, ванильный сахар - 1 пачка, разрыхлитель - 10 г, соль - щепотка, мука - 500 г на замес и 100 г на подпыл.

Ингредиенты на начинку: творог - 500 г, сахар - 2 ст. л, яйцо -1 шт., сметана - 1 ст. л. с горкой ванильный сахар - 1 пачка.

Яйца, сахар, соль, ванильный сахар смешиваем. Добавляем пару ложек сметаны с горкой, граммов 500 муки, пачку разрыхлителя, перемешиваем.

Пачку масла из морозилки натираем в состав. Высыпаем остатки муки на терку и им счищаем в тесто остатки масла. Замешиваем.

Делаем начинку. В творог кладем столовую ложку сметаны, 3 столовые ложки сахара, 2 желтка и 1 белок. Пробиваем блендером.