Курочка терияки: тушим в меде, соевом соусе, томатной пасте и чесноке — обалденная вкуснятина (простой рецепт)

Курочка терияки имеет только сложное название, а вот готовится он нереально просто. Сами попробуйте.
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Ингредиенты:
- Филе – 500 г
- Мед – 1 ст.л.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Соевый соус – 2-3 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Кунжут
- Зелень
Курицу нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле 7-10 минут.
Смешать мед, томатную пасту, соевый соус и измельченный чеснок. Положить этот соус к обжаренному филе. Тушить под крышкой 5-7 минут.
Переложить в тарелку, посыпать кунжутом и рубленой зеленью.
Источник: дзен-канал «Рецепты на каждый день»