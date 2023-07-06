Курочка терияки: тушим в меде, соевом соусе, томатной пасте и чесноке — обалденная вкуснятина (простой рецепт)

Курочка терияки. Фото: соцсети

Вы удивитесь, как быстро и легко можно готовить мякоть курицы.

Курочка терияки имеет только сложное название, а вот готовится он нереально просто. Сами попробуйте.

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Ингредиенты:

  • Филе – 500 г
  • Мед – 1 ст.л.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 2-3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Кунжут
  • Зелень

Курицу нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле 7-10 минут.

Смешать мед, томатную пасту, соевый соус и измельченный чеснок. Положить этот соус к обжаренному филе. Тушить под крышкой 5-7 минут.

Переложить в тарелку, посыпать кунжутом и рубленой зеленью.

Источник: дзен-канал «Рецепты на каждый день»

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