Готовим заливной пирог с капустой через день: нереально простое тесто «смешал и забыл» — вкус сказочный

В сезон свежей капусты этот заливной пирог стал настоящим хитом. Он готовится проще пареной репы, а вкус — обалденный. Обязательно приготовьте. Поверьте, вы будете делать его через день.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 300 г капусты, полпучка укропа, 30 мл растительного масла, соль, щепотка сахара, молотый черный перец.

Капусту рубим и жарим до готовности. Добавляем измельченный укроп, солим, перчим.

Смешиваем взбитые яйца, теплый кефир, муку, разрыхлитель, соль и сахар. Выливаем половину теста в смазанную форму, раскладываем начинку и заливаем остатками теста сверху. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов полчаса.

Источник: lafoy.ru