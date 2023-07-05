Смешали кашу, яйцо и масло — получили нежнейшие печенья на завтрак

Дети обожают печенья, сделанные из каши, поэтому иногда их можно побаловать вкусняшками.
Для приготовления вам понадобятся:
- смесь для детской каши – 450 г.
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное – 250 г.
- изюм – по вкусу.
В отдельную миску всыпьте смесь для каши, разотрите вместе с маслом и добавьте яйцо. Все тщательно перемешайте. Готовое тесто разделите на небольшие шарики, похожие на лепешки.
Разложите их на противне и отправляйте в духовку при температуре 160-180 градусов около 10-15 минут.
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