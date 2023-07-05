Как приготовить мягкие сочни с творогом по ГОСТу: тот самый рецепт из нашего детства!

Ингредиенты на тесто: 300-310 г муки, 1/2 ч.л. соды (или 1 ч.л. разрыхлителя), 100 г сметаны 15-25%, 100 г сахара, ванилин или ванильный сахар, 1/3 ч.л. соли, 1 яйцо, 100 г сливочного масла. На начинку: 150 г творога 5-9%, 30 г сметаны 15-25%, 30-50 г сахара, ванильный сахар (по желанию), 20-25 г муки (по необходимости), 1 белок. Для смазывания: 1 желток, 1 ч.л. молока.

Растираем мягкое сливочное масло с половиной сахара, добавляем оставшиеся ингредиенты, замешиваем. Заворачиваем в пленку и убираем тесто на час в холодильник. Делим на 10-12 частей и раскатываем в лепешки толщиной в 5 мм.

Смешиваем ингредиенты на начинку, пробиваем блендером. Выкладываем на каждую лепешку начинку и складываем сочник пополам.

Размещаем на противне, застеленном пергаментом в масле. Соединяем ингредиенты для смазывания, наносим на сочни.

Выпекаем 20 минут в духовке на 200°C.

Источник: lafoy.ru