Готовим вкуснейший пирог «из ничего»: мука, яйца, растительное масло, сахар, любые фрукты

Вкуснейший пирог можно приготовить из набора продуктов, который есть у каждого на кухне даже в самые тяжелые дни. Или когда до получки еще неделя.

Главное – найти немного фруктов, они-то и создадут изюминку выпечке. Подойдут любые: от груш до слив. Также отлично себя показывают в пироге ягоды.

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Ингредиенты: 1,5 стакана (берем стакан в объеме 250 миллилитров) муки, 3 яйца, 3/4 стакана растительного масла, 1/2 стакана сахара, 1, 5 чайной ложки разрыхлителя, фрукты, сахарная пудра.

Нарезаем на кусочки фрукты и выкладываем по дну кулинарной формы, застелив ее пергаментом и смазав ее маслом.

Посыпаем сахаром. По желанию – корицей. Взбиваем на высокой мощности миксера яйца и сахар, чтобы состав увеличился вдвое.