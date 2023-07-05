Творожное печенье «Гусиные лапки»: рецепт той самой вкуснятины — вспомним вкус детства СССР

Выкладываем в чашу блендера мягкое масло, сахарную пудру, ванильный сахар. Взбиваем, далее кладем также творог и повторно все пробиваем блендером.

Смешиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Вводим постепенно в состав муку.

Заворачиваем в пленку, оставляем на час настаиваться.Потом раскатываем в тонкий пласт, вырезаем круги, складываем их вчетверо, присыпаем сахарным песком.

Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Источник: Telegram-канал «Детское меню»