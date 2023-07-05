Творожное печенье «Гусиные лапки»: рецепт той самой вкуснятины — вспомним вкус детства СССР

Печенье из творога «Гусиные лапки» обожают дети с советских времен. Оно имеет нежный сливочный вкус и тающую во рту текстуру.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
• сливочное масло – 80 г
• творог – 200 г
• мука – 280 г
• разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.
• сахарная пудра – 100 г
• ванильный сахар – 1 ч. л.
Выкладываем в чашу блендера мягкое масло, сахарную пудру, ванильный сахар. Взбиваем, далее кладем также творог и повторно все пробиваем блендером.
Смешиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Вводим постепенно в состав муку.
Заворачиваем в пленку, оставляем на час настаиваться.Потом раскатываем в тонкий пласт, вырезаем круги, складываем их вчетверо, присыпаем сахарным песком.
Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Источник: Telegram-канал «Детское меню»