Хрустящие, нежные, в меру острые: самые вкусные малосольные огурчики с красным перцем и чесноком — рецепт прабабушки

Рецептов малосоленых огурчиков — великое множество. Попробуйте освоить еще один. Говорят, что так готовили еще наши прабабушки.
Ингредиенты: перец красный жгучий, хрен (корни и листья), чеснок, огурцы, укроп, соль — две столовые ложки на литр воды.
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Готовим: огурцы тщательно помыть, залить водой и оставить на пару часов. Чеснок и корень хрена очистить и нарезать небольшими кусочками, порезать красный перец. На дно кастрюли укладываем укроп, чеснок с перцем и хреном, затем огурцы, сверху опять специи и вновь огурцы. Заливаем все рассолом — на один литр воды две ложки соли. Сверху кладем листья хрена. Чем больше хрена, тем более хрустящими будут огурцы.
Если залить огурчики горячей водой, они будут готовы через сутки. Холодной — через трое. Приятного аппетита!
По материалам povarenok.ru