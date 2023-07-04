Хрустящие, нежные, в меру острые: самые вкусные малосольные огурчики с красным перцем и чесноком — рецепт прабабушки

Рецептов малосоленых огурчиков — великое множество. Попробуйте освоить еще один. Говорят, что так готовили еще наши прабабушки.

Ингредиенты: перец красный жгучий, хрен (корни и листья), чеснок, огурцы, укроп, соль — две столовые ложки на литр воды.

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