Что добавить в банку при консервации томатов вместо уксуса: ни один не лопнет, аромат и вкус будут волшебными — зимой пойдут на ура

Не все любят, когда консервированные помидоры и огурцы имеют привкус уксуса. Но этот, казалось бы, обязательный в закрутках ингредиент вполне можно заменить на другой — лимонную кислоту.
Помидоры, закрученные с ним, не полопаются, будут волшебными на вкус и зимой пойдут на ура.
Ингредиенты в расчете на одну трехлитровую банку: помидоры некрупные, примерно одинакового размера (сколько уместите), 3 зубчика чеснока, 6 ложек сахара и 2 ложки соли, одна чайная ложка лимонной кислоты, перец горошком и гвоздика — по вкусу.
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Готовим: Банки тщательно помыть и стерилизовать. Томаты выбрать без дефектов, тщательно мыть. Затем уложить овощи в банки, туда же добавить чеснок, перец и гвоздику, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на тридцать минут. После этого воду слить в кастрюлю и прокипятить около 10–15 минут. В банки добавить лимонку, сахар и соль, залить рассолом и закатать крышки. Банки перевернуть и накрыть теплым одеялом. Когда остынут, перенести в темное прохладное место.
По материалам belnovosti.by