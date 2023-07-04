Что добавить в банку при консервации томатов вместо уксуса: ни один не лопнет, аромат и вкус будут волшебными — зимой пойдут на ура

Не все любят, когда консервированные помидоры и огурцы имеют привкус уксуса. Но этот, казалось бы, обязательный в закрутках ингредиент вполне можно заменить на другой — лимонную кислоту.

Помидоры, закрученные с ним, не полопаются, будут волшебными на вкус и зимой пойдут на ура.

Ингредиенты в расчете на одну трехлитровую банку: помидоры некрупные, примерно одинакового размера (сколько уместите), 3 зубчика чеснока, 6 ложек сахара и 2 ложки соли, одна чайная ложка лимонной кислоты, перец горошком и гвоздика — по вкусу.

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