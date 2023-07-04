Легкий салат с курицей и виноградом: приправим несладким йогуртом и насладимся без вреда для фигуры

Салат. Фото: соцсети

Вам понравится интересное сочетание ингредиентов.

Легкий, вкусный и сочный салат с виноградом и куриной мякотью  станет хитом вашего рациона. Он не содержит лишних калорий и радует интересным вкусовым сочетанием. Наслаждение для гурманов!

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Ингредиенты:

  • филе куриной грудки — 1 штука,
  • виноград — по вкусу,
  • листовой салат — 1 пучок,
  • соль — по вкусу,
  • перец черный молотый — 1 щепотка,
  • натуральный йогурт без добавок — 1–2 ст. ложки.

Куриную мякоть варим до готовности и остужаем. Нарезаем на кубики, виноград рубим пополам. Нарезаем или рвем салатные листья.

Солим, перчим, заправляем йогуртом. Можно бросить немного орехов, если есть желание.

Источник: Telegram-канал «Горничная».

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