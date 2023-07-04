Легкий салат с курицей и виноградом: приправим несладким йогуртом и насладимся без вреда для фигуры

Легкий, вкусный и сочный салат с виноградом и куриной мякотью станет хитом вашего рациона. Он не содержит лишних калорий и радует интересным вкусовым сочетанием. Наслаждение для гурманов!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 1 штука,

виноград — по вкусу,

листовой салат — 1 пучок,

соль — по вкусу,

перец черный молотый — 1 щепотка,

натуральный йогурт без добавок — 1–2 ст. ложки.

Куриную мякоть варим до готовности и остужаем. Нарезаем на кубики, виноград рубим пополам. Нарезаем или рвем салатные листья.

Солим, перчим, заправляем йогуртом. Можно бросить немного орехов, если есть желание.

Источник: Telegram-канал «Горничная».