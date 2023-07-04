Проще простого! Творожная запеканка со сметанным кремом — записывайте рецепт

Лучшая идея для завтрака или для полдника — творожная запеканка. Готовится быстро, продуктов надо по минимуму.

Возьмите 500 г творога, 3 яйца, 2 ст.л. манки, 160 г сахара, 200 г сметаны, щепотка соли, 0,5 пакетика ванилина, 20 г сливочного масла.

В отдельной миске взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте творог, сметану и манку. Полученное тесто влейте в форму и запекайте в духовке при температуре 180 градусов полчаса.

Приятного аппетита!

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».