Как сделать вкусную пасту из чесночных стрелок: растительное масло, приправы, соль (мажем на хлеб, готовим соусы)

Вкуснейшую и очень простую пасту можно приготовить из чесночных стрелок. Если сделаете много, разложите по баночкам или контейнерам и заморозьте.

Эту пасту можно намазывать на хлебушек, делать из нее соусы, добавив жареного лука, муки и прочие продукты по вкусу, класть в каши и супы в качестве заправки.

Ингредиенты: 350 г стрелок чеснока, 120 г растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. лимонной кислоты (можно лимонный сок), 0.5 ч. л. черного молотого перца.