Невероятно простой пирог со сливами в духовке: даже молоко не нужно — и так вкусно (мука, сахар, растительное масло)

Ингредиенты: мука — 1,5 стакана или 210 граммов, 3 яйца, желательно комнатной температуры, 3/4 стакана растительного масла, сахар — 100 г или 1/2 стакана, разрыхлитель — 1,5 ч.л., сливы — 12 штук, сахарная пудра на посыпку.

Разрезать сливы на 2 половины и выложить в форму для запекания, предварительно смазав подсолнечным маслом. Сверху посыпать коричневым сахаром.

В глубокой миске взбить сахар и яйца (3 минуты миксером на высоких оборотах). Смесь должна увеличится в объеме.

В полученный состав ввести просеянную муку и разрыхлитель. Добавить соль и тщательно перемешать лопаткой до однородного состояния.

Перелить тесто сверху на сливы и распределить по поверхности. Отправить в духовку, прогрев ее до 180 градусов. Выпекать 45-50 минут.

Готовность проверить деревянной шпажкой, если тесто не липнет, значит, пирог готов.

Готовый пирог оставить в форме, он должен немного остыть. Далее перевернуть и сверху посыпать сахарной пудрой.

Источник: YouTube-канал «Рецепты в гостях у Вани»