Невероятно простой пирог со сливами в духовке: даже молоко не нужно — и так вкусно (мука, сахар, растительное масло)

Буквально за три копейки можно приготовить роскошный пирог со сливами. Многие пользователи Интернета попробовали его и написали восторженные отзывы.
Удивительно, но в нем используются самые простые и недорогие ингредиенты. Вам не понадобится ни молоко, ни сливочное масло. Сливы можно смело заменять на любые другие фрукты.
Ингредиенты: мука — 1,5 стакана или 210 граммов, 3 яйца, желательно комнатной температуры, 3/4 стакана растительного масла, сахар — 100 г или 1/2 стакана, разрыхлитель — 1,5 ч.л., сливы — 12 штук, сахарная пудра на посыпку.
Разрезать сливы на 2 половины и выложить в форму для запекания, предварительно смазав подсолнечным маслом. Сверху посыпать коричневым сахаром.
В глубокой миске взбить сахар и яйца (3 минуты миксером на высоких оборотах). Смесь должна увеличится в объеме.
В полученный состав ввести просеянную муку и разрыхлитель. Добавить соль и тщательно перемешать лопаткой до однородного состояния.
Перелить тесто сверху на сливы и распределить по поверхности. Отправить в духовку, прогрев ее до 180 градусов. Выпекать 45-50 минут.
Готовность проверить деревянной шпажкой, если тесто не липнет, значит, пирог готов.
Готовый пирог оставить в форме, он должен немного остыть. Далее перевернуть и сверху посыпать сахарной пудрой.
Источник: YouTube-канал «Рецепты в гостях у Вани»