Смешали лук с грибами: бутерброды на завтрак — вкусно и быстро

За завтраком хорошо идут бутерброды на скорую руку. А если они еще нереально вкусные, то вообще красота.

Возьмите 200 г хлеба, 200 г шампиньонов, 100 г лука, 70 г твердого сыра, 150 г соленых огурцов, 80 г майонеза.

Лук с грибами мелко нарежьте и обжарьте на сковородке. В отдельной миске потрите сыр и смешайте с мелко нарезанными солеными огурцами.

Затем все ингредиенты заправьте майонезом. Полученную заправку можно мазать на хлеб.

Приятного аппетита!

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».