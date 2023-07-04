Готовим фруктовые пончики с сюрпризом внутри: колечки яблок опускаем в тесто — сочно

Ленивые фруктовые пончики или яблоки в кляре отлично разнообразят ваше повседневное меню, порадуют гостей. Они получаются нежными и ароматными, просты в приготовлении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: молоко - 150 мл, яйцо - 1 шт., растительное масло - 1 ст.л., мука - 120 гр., сахар - 2 ст.л., разрыхлитель - 1 ч.л., щепотка соли, яблоки - 3-4 шт., корица, сахар.
Яйцо, сахар, молоко, корицу, ванилин и разрыхлитель перемешиваем и добавляем стакан муки. Смешиваем до однородной массы.
Наливаем растительное масло на сковороду, очищаем яблоки от кожуры. Нарезаем на равные кольца, удаляем сердцевину.
Обваливаем яблочные кольца в муке и окунаем в тесто, затем отправляем в разогретое масло, и обжариваем до золотистой корочки.
Выкладываем на бумажное полотенце чтобы удалить остатки масла. Посыпаем сахарной пудрой.
Источник: YouTube-канал «Кулинарный Микс с Кристиной Оловянниковой»