Готовим фруктовые пончики с сюрпризом внутри: колечки яблок опускаем в тесто — сочно

Наливаем растительное масло на сковороду, очищаем яблоки от кожуры. Нарезаем на равные кольца, удаляем сердцевину.

Обваливаем яблочные кольца в муке и окунаем в тесто, затем отправляем в разогретое масло, и обжариваем до золотистой корочки.

Выкладываем на бумажное полотенце чтобы удалить остатки масла. Посыпаем сахарной пудрой.

Источник: YouTube-канал «Кулинарный Микс с Кристиной Оловянниковой»