Делаем «Королевскую ватрушку» дома по простому рецепту: лучше, чем в кофейнях

«Королевская ватрушка» продается едва ли не в каждой кофейне. Однако вы можете побаловать себя этим вкусным пирогом дома. Попробуйте наш простой и доступный рецепт.

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Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 1,5 стакана сахара, 3 стакана муки, 500 г творога, 4 яйца, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. соды, щепотка ванилина.

Натираем крупно холодное сливочное масло. Кладем в него стакан сахара, соль, соду и просеянную муку, перетираем в крошку. Половину выкладываем в форму, делаем из нее бортики.