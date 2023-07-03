Необычные начинки для пирожков: рецепты от прабабушек

Наши бабушки и прабабушки знали толк в пирожках. Стряпали они их быстро, и получалось блюдо самым вкусным на свете.

Одной из самых популярных начинок для пирожков помимо картофельной была гороховая. Один стакан гороха замачивали на ночь, а утром варили два часа. Затем сливали воду и добавляли обжаренный лук. Получалось очень вкусно.

Пирожки делали из тыквы. Надо потереть сырую тыкву на крупной терке и добавить сахар. Затем подождать полчаса, чтобы сошел сок. Слейте жидкость, добавьте немного корицы для вкуса - заправка готова.

Ну и самая любимая начинка для всех детей - сосиски с сыром, можно также использовать вареную колбасу. Мелко нарезаем сосиски и сыр, добавляем мелко нарубленную зелень - все.

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