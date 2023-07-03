Как замариновать шашлык, чтобы мясо было мягким, с ярким вкусом: секрет в пузырьках + аджика и лук

Мясо нарезать на шашлычные кусочки. Лук нарубить четверть-кольцами и хорошо отжать в мясо. Добавить соль, перец по вкусу.

Томаты нарезать произвольно. Пробить блендером, положить также аджику, чеснок, в конце добавить минералку.

Получившуюся смесь внести в мясо и хорошо перемешать. Дать шашлыку промариноваться два часа. После мясо насадить на шампуры и пожарить на мангале.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»