Как замариновать шашлык, чтобы мясо было мягким, с ярким вкусом: секрет в пузырьках + аджика и лук

Вкуснейший маринад для шашлыка мы приготовим из аджики, томатов, лука, чеснока и аджики. А чтобы мясо было мягким и соус хорошо пропитал волокна, мы добавим в него минералку.
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Ингредиенты:
шея свиная — 2 килограмма,
лук — 4 головки,
соль — по вкусу,
перец — по вкусу,
помидоры — 4 штуки,
чеснок — 5 зубчиков,
аджика — 3 чайные ложки,
минералка — 150 миллилитров.
Мясо нарезать на шашлычные кусочки. Лук нарубить четверть-кольцами и хорошо отжать в мясо. Добавить соль, перец по вкусу.
Томаты нарезать произвольно. Пробить блендером, положить также аджику, чеснок, в конце добавить минералку.
Получившуюся смесь внести в мясо и хорошо перемешать. Дать шашлыку промариноваться два часа. После мясо насадить на шампуры и пожарить на мангале.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»