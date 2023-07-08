Рататуй и другие рецепты недели

Рататуй
Пожалуй, самое летнее овощное блюдо. Как в том самом мультике.
НАДО (на 4 порции): 1 белый кабачок · 1 зеленый цукини · 2 средних баклажана · 1 фиолетовая луковица · 2 томата · 2 зеленых сладких перца · 1 ст. ложка паприки · 1/2 ст. ложки сухих прованских трав · 2 ст. ложки растительного масла · большая щепотка соли · щепотка молотого перца · 200 г томатного соуса.
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ГОТОВИМ:
1. Промытые баклажан, кабачок, цукини, томаты, сладкий перец и очищенный лук нарезаем на кольца толщиной ~5 мм.
2. Смешиваем паприку, прованские травы, масло, перец. В эту смесь кладем кабачки, цукини и баклажаны и перемешиваем (помидоры и лук сюда не кладем).
3. Собираем рататуй: поочередно выкладываем кружочки овощей.
4. В ту же миску, где замешивали приправы, кладем 200 г томатного соуса и перемешиваем. Этим соусом поливаем рататуй.
5. Накрываем фольгой и ставим форму в разогретую до 200 °С на 45 - 50 минут.
Свекольная окрошка
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 3 средние свеклы · 3 свежих огурца · 500 мл кефира · 3 яйца · небольшой пучок лука · половинка лимона · 2 ложки сметаны · соль и сахар по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу варим в кожуре, охлаждаем, чистим и натираем на крупной терке.
2. Отвариваем яйца.
3. Заливаем натертую свеклу холодной водой (можно газированной), чтобы она ее полностью покрыла.
4. Режем лук. Огурцы натираем на крупной терке. Перекладываем к свекле.
5. Добавляем кефир, сметану и перемешиваем. Подсаливаем, добавляем лимонный сок и немного сахара и еще раз перемешиваем.
6. Яйца нарезаем четвертинками или половинками. При подаче кладем непосредственно в тарелки.
Вареники с творогом и черешней
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 350 г черешни · 300 г творога · 1 яйцо · 250 г теплой кипяченой воды · 550 г муки (и еще немного для подпыления) · 60 г сахара · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Из промытых черешен вынимаем косточки. Удобно это делать специальным приспособлением. Пересыпаем сахаром и оставляем на 15 минут. Выделившийся сок сливаем.
2. Смешиваем яйцо, теплую воду, 20 г сахара и щепотку соли.
3. Постепенно добавляем просеянную муку. Замешиваем эластичное, не липкое тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 15 минут (чтобы набухла клейковина).
4. В творог добавляем оставшийся сахар и перемешиваем.
5. Тесто раскатываем на присыпанной мукой поверхности толщиной примерно 3 мм.
6. Вырезаем кружочки несколько больше, чем на пельмени. Выкладываем в серединку кружочка немного творога, 3 черешни и защипываем.
7. Отвариваем в подсоленном кипятке около 5 минут после закипания.
8. Вынимаем шумовкой и подаем со сметаной.