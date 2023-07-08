Рататуй и другие рецепты недели

Рататуй

Пожалуй, самое летнее овощное блюдо. Как в том самом мультике.

НАДО (на 4 порции): 1 белый кабачок · 1 зеленый цукини · 2 средних баклажана · 1 фиолетовая луковица · 2 томата · 2 зеленых сладких перца · 1 ст. ложка паприки · 1/2 ст. ложки сухих прованских трав · 2 ст. ложки растительного масла · большая щепотка соли · щепотка молотого перца · 200 г томатного соуса.

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ГОТОВИМ:

1. Промытые баклажан, кабачок, цукини, томаты, сладкий перец и очищенный лук нарезаем на кольца толщиной ~5 мм.

2. Смешиваем паприку, прованские травы, масло, перец. В эту смесь кладем кабачки, цукини и баклажаны и перемешиваем (помидоры и лук сюда не кладем).

3. Собираем рататуй: поочередно выкладываем кружочки овощей.

4. В ту же миску, где замешивали приправы, кладем 200 г томатного соуса и перемешиваем. Этим соусом поливаем рататуй.

5. Накрываем фольгой и ставим форму в разогретую до 200 °С на 45 - 50 минут.

Свекольная окрошка