Как приготовить тот самый «Американский пирог»: любые фрукты, мука, масло, сахар, яйца — это очень вкусно

Тот самый «Американский пирог» из одноименного фильма на самом деле очень вкусная штука. Обязательно ее приготовьте.
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К тому же он очень простой и доступный, не случайно в США все хозяйки обожают его печь каждые выходные. Мы используем в составе сливы, а вы можете брать абсолютно любые фрукты.
С персиками, абрикосами, яблоками и грушами тоже очень вкусно получается. И не стесняйтесь вводить в состав ягоды, это тоже вполне допустимо.
Ингредиенты: 110 г мягкого сливочного масла, 150 г сахара, 1 щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара (8 г), 7 г разрыхлителя, 2 больших яйца, 150 г муки, 300-400 г фруктов, 2 ст. л. смеси из сахара, корицы и кардамона, сахарная пудра для посыпки.
Взбиваем масло с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Продолжая взбивать, добавляем по одному яйцу.
Кладем муку и разрыхлитель. Тесто распределяем равномерно по дну формы. Используйте форму диаметром 26 или 24 см, тогда пирог будет более пышный! Но можно и 28 см.
Вдавливаем в тесто кусочки фруктов. Посыпаем сахаром с корицей и кардамоном.
Выпекаем при 180 градусах 35 минут, разогрев предварительно духовку в течение 5 минут. Если духовка с циркуляцией воздуха, то температура должна равняться 160 градусам.
Посыпаем готовый остывший пирог сахарной пудрой.
Источник: YouTube-канал OlyaLifeGermany