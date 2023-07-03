Как приготовить тот самый «Американский пирог»: любые фрукты, мука, масло, сахар, яйца — это очень вкусно

Тот самый «Американский пирог» из одноименного фильма на самом деле очень вкусная штука. Обязательно ее приготовьте.

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К тому же он очень простой и доступный, не случайно в США все хозяйки обожают его печь каждые выходные. Мы используем в составе сливы, а вы можете брать абсолютно любые фрукты.

С персиками, абрикосами, яблоками и грушами тоже очень вкусно получается. И не стесняйтесь вводить в состав ягоды, это тоже вполне допустимо.