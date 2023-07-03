Готовим творожные коржики вкусом из детства: тают во рту, у всех получаются — простой состав

Творожные коржики готовили наши бабушки из простого набора ингредиентов. Сегодня мы предлагаем вспомнить этот рецепт и побаловать себя и своих близких ароматной выпечкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 220 г творога, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 100-150 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, по щепотке соли, соды и ванилина, 200-300 г муки.