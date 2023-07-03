Готовим творожные коржики вкусом из детства: тают во рту, у всех получаются — простой состав

Творожные коржики готовили наши бабушки из простого набора ингредиентов. Сегодня мы предлагаем вспомнить этот рецепт и побаловать себя и своих близких ароматной выпечкой.
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Ингредиенты: 220 г творога, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 100-150 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, по щепотке соли, соды и ванилина, 200-300 г муки.
Взбить яйца с сахаром, размять творог, растопить масло, все смешать. Муку просеять с разрыхлителем, постепенно ввести в состав. Добавить по щепотке соли и соды.
Раскатать в пласт толщиной 1 см, вырезать коржики, смазать яйцом, вилкой провести на коржиках несколько полосок.
Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Источник: Telegram-канал «Спасибо, шеф»