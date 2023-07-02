Запеканка из творога и тертой картошки «Волшебная»: люди просили рецепт — ловите вкуснятину

Забытый рецепт картофельно-творожной запеканки, который издавна готовили в России мы предлагаем вспомнить сегодня.

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Она получается очень нежной и питательной, с легкостью заменит полноценный ужин или обед.

И, конечно же, станет незаменимой на завтрак. Ешьте ее и горячей, и холодной, она в любом виде вкусная.

Ингредиенты: 350 г творога, 300 г вареного картофеля, 3 яйца, 2 ст.л. сметаны, щепотка соды, 1 ч.л. орегано, 1 ч.л. молотого базилика, 0,5 ч.л. соли, 30 мл растительного масла.

Творог разминаем, чтобы он стал мелкозернистым, картофель натираем на терке. Все смешиваем, добавляем взбитые яйца, специи, сметану и соду. Солим и вливаем половину масла.

Смазываем форму маслом, выкладываем состав, готовим 30 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru.