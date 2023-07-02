Фитофторы на томатах не видим вообще, плоды размером с арбуз: вспомнили подкормку из СССР

Если вы упустите момент и вовремя не спасете свои томаты от фитофторы, то урожая вам не видать.

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Избавить помидоры от неприятного недуга, а также предотвратить болезнь может раствор всего из 3 компонентов, которым эффективно пользовались всю жизнь наши бабушки. Проверено - это средство до сих пор показывает себя с самой лучшей стороны.

Возьмите 1 литр нежирного молока или домашней сыворотки (она работает лучше), разбавьте теплой водой до 10 литров, добавьте 40 капель обычного йода из аптеки (2 мл в шприце).

Обрабатывайте томаты таким раствором каждые 7 дней. Подкормка подходит и для других пасленовых, включая перец и картофель.

Источник: Telegram-канал «Дачник»