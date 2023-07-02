Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из чесночных стрелок: смешиваем с маслом и солью — просто и ароматно

Очень вкусное чесночное масло можно приготовить из чесночных стрелок, которые садоводы не знают куда девать и попросту выбрасывают. А зря! Это очень ценный и вкусный продукт, явно достойный внимания хозяек и хозяев.

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Ингредиенты: 150 граммов сливочного масла, 2 пучка стрелок, соль.

Заранее достаем сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Стрелки складываем в чашу блендера солим по вкусу и измельчаем, добавляем масло, взбиваем вместе.

Готовую намазку раскладываем по баночкам и храним в холодильнике.

Источник: lafoy.ru.