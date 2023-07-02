Пирог со сливами на 3 ложках сметаны: всегда получается вкусным (можно взять алычу)

В сезон сливы обязательно попробуйте этот пирог. Можно взять любой сорт: от чернослива до алычи. Выпечка получается очень вкусной в любом случае.

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Ингредиенты: 200 г муки, 3 яйца, 3 ст.л. сметаны, 0,5 ч.л. соды, 100 г сахара, 200 г слив.

Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сметану, смешанную с содой. Всыпаем просеянную муку и перемешиваем тесто до однородности.

Сливы разрезаем пополам, вынимаем косточки. Половину нарезаем на мелкие кусочки, всыпаем в тесто, остальные нарезаем дольками и откладываем на время.

Застилаем кулинарную форму пекарской бумагой, выкладываем тесто, сверху раскладываем кусочки сливы. Выпекаем пирог 40-45 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru.