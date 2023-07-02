Роскошная шарлотка из трех яблок: не хочется никакой другой, рецепт простейший (5 минут времени)

Шарлотка по этому рецепту радует своим нежным вкусом и чарующим ароматом. Способ невероятно простой - просто смешиваем ингредиенты и запекаем в печи.

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Ингредиенты: кефир - 250 мл, яблоки - 3 шт., мука - 400 г, яйца - 3 шт., разрыхлитель - 1 ч. л., сахар - 150 г, корица - 0,5 ч. л., ванилин - на кончике ножа, сахарная пудра - 1 ст. л., сливочное масло - 10 г.

Яблоки нарезать мелко. Соединить кефир, взбитые яйца, муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и яблоки. Выложить тесто в смазанную маслом кулинарную форму, разровнять лопаткой, посыпать молотой корицей.

Подогреть духовку до 180 градусов, поставить форму, выпекать 30 минут, готовую шарлотку посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru