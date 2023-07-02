Варим пельмени теперь только в микроволновке: не сбегают, помешивать не надо — бросил и забыл

Пельмени - очень удобный продукт для тех, кто занят. Однако даже и он требует внимания.

За пельменями нужно следить, чтобы вода не расплескалась на плиту, помешивать. Но это только в том случае, если вы готовите их на обычной плите. Попробуйте сварить пельмени в микроволновке, и вы не увидите этих трудностей.

Вскипятите достаточное количество воды. Выложите замороженные пельмени в специальную посуду для микроволновки или просто в большой стеклянный либо фарфоровый салатник.

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Залейте полностью кипятком, посолите по вкусу. Добавьте по желанию лавровый лист, зубчик чеснока, гвоздику или три шарика перца (так будет вкуснее), размешайте и поставьте в микроволновку на полную мощность на 11 минут.

Спустя указанное время доставайте ваши пельмени и заправляйте маслом или сметаной по вкусу. Приятного аппетита!