Как быстро сварить гречку в микроволновке: бросил, достал и поел — стоять у плиты не нужно

Попробуйте хоть раз приготовить гречку в микроволновке, и вы будете делать кашу только так. Крупа варится в микроволновой печи сама собой, вам не нужно контролировать процесс, помешивать, наблюдать, чтобы крупа не пригорела, а вода не вылилась наружу, все нереально просто.

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При этом гречка получается рассыпчатой, наваристой, мягкой и очень вкусной, будто ее готовили в русской печи.

Указанных ингредиентов обычно хватает на 2 порции, если вам нужно больше, то увеличивайте вдвое или втрое по необходимости. Готовить лучше в прозрачной стеклянной посуде, но и обычная фарфоровая глубокая тарелка подойдет, главное не использовать металлическую.

Отмерьте полстакана крупы, промойте. Положите в посуду для микроволновки, залейте полутора стаканами кипятка, посолите гречку по вкусу. Прикройте стеклянной крышкой или второй тарелкой. Поставьте в печь на мощность 800 Вт на 10 минут. Достаньте готовую гречку, заправьте сливочным маслом по вкусу.