Готовим сочный пирог с грибами на лаваше: начинку — на лепешку, потом заливка (так просто и вкусно)

Невероятно вкусный и сочный пирог с грибами можно приготовить на лаваше. Вам понравится не только вкус этой выпечки, но и легкость ее приготовления. Этот пирог можно приготовить с курицей, а можно просто с грибами (в этом случае положите их чуть больше, чем указано в рецепте).

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Ингредиенты:

Основа пирога: лаваш – 2 листа размером 26 на 26 см, сливочное масло – 30 г.

Начинка: куриное мясо – 300 г, шампиньоны – 300 г, лук – 30 г, сыр – 100 г, чеснок – 1 зубчик, соль, черный перец – по вкусу.

Заливка: молоко – 200 г, мука – 130 г, яйцо – 2 шт., соль – 0,5 ч.л., разрыхлитель – 1 ч.л., мускатный орех – 0,25 ч.л. (можно заменить на чеснок).

Грибы, курицу и лук нарезаем кубиками, обжариваем.

Чеснок измельчаем, сыр натираем на терке. Смешиваем грибы, лук и курицу, добавляем чеснок, соль и черный перец по вкусу, половину натертого сыра.

Для заливки смешиваем ингредиенты. Лаваш смазываем сливочным маслом с 2 сторон. Выкладываем в форму диаметром 22 см. Края можно обрезать ножницами по желанию.

Кладем начинку, заливаем заливкой. Выпекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов. Заливка должна полностью пропечься.