Освежает что надо! Рецепт взбитого лимонада со сливками

Летом так хочется освежиться. Но что бы выбрать – цитрусовый лимонад или молочный коктейль?

Выбирать не надо! Приготовьте себе и домашним популярный в соцсетях взбитый лимонад со сливками.

Ингредиенты:

2 лимона;

5-6 столовых ложек сгущенного молока;

50 мл сливок 33%-ной жирности;

350 мл газированной воды;

лед.

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