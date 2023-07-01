Освежает что надо! Рецепт взбитого лимонада со сливками

Понадобятся лимоны, сгущенка и сливки. Фото: Global Look Press

Любителям молочных коктейлей тоже зайдет.

Летом так хочется освежиться. Но что бы выбрать – цитрусовый лимонад или молочный коктейль?

Выбирать не надо! Приготовьте себе и домашним популярный в соцсетях взбитый лимонад со сливками.

Ингредиенты:

  • 2 лимона;
  • 5-6 столовых ложек сгущенного молока;
  • 50 мл сливок 33%-ной жирности;
  • 350 мл газированной воды;
  • лед.

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Выжмите сок из лимонов и соедините его с блендере со сгущенкой, холодными сливками и льдом. Взбивайте смесь 3–4 минуты, пока последний не превратится в крошку.

Выложите полученную основу лимонада в стаканы, долейте сверху газированную воду и перемешайте. Наслаждайтесь сладкой прохладой.

По материалам сайта «Лайфхакер».

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