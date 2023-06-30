Рецепт супа на каждый день: курица и мучная затирка — дети обожают

Если вы уже не знаете, как угодить своему ребенку, — куриный суп с мучной затиркой может решить проблему. Обычно дети обожают это блюдо, и готовится оно легко.

Вам понадобятся 200 г курицы, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, специи.

Отварите курицу до готовности в конце добавьте картошку, на сковородке обжарьте лук и морковь. Теперь делаем затируху: в отдельной миске взбейте яйцо, затем обмакните в него руки и потом обмакните их в муку. Потрите ладони — именно так делается затирка.

Добавьте затирку в самом конце — когда уже почти сварится картофель.

Еще через пару минут добавьте специи и влейте взбитое второе яйцо.

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