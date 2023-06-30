Бросьте в кастрюлю к макаронам при варке эту специю вместо соли — в разы вкуснее

Какую специю нужно использовать при варке макарон, чтобы блюдо получилось вкуснее. Просто пальчики оближешь! А вот соль лучше вообще не использовать, считают опытные кулинары.

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Вместо того, чтобы солить кипящую воду для макарон, лучше бросить в кастрюлю бульонный кубик. После того, как приправа полностью раствориться, в воду можно положить макароны.

Благодаря бульонному кубику макароны окрасятся в яичный цвет. Блюдо будет выглядеть очень аппетитно.

По материалам belnovosti.by