Что нужно насыпать на дно формы, чтобы шарлотка получилось пышной — знают от силы 10%

Какой ингредиент нужно бросить на дно формы, чтобы шарлотка получилась пышной — об этом мало кто знает, процентов 10–15, не больше. А зря! Эффект просто бомбический. Теперь готовим пирог с яблочками только так. Попробуйте — даже свекровь похвалит!

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Для того, чтобы приготовить шарлотку, достаточно смешать сырые яйца с мукой и сахаром, взбить получившуюся массу, добавить нарезанные яблоки и перелить в форму для запекания. Однако пирог может получиться черствым. Для того, чтобы шарлотка не прилипла к форме, а поднялась как на дрожжах, нужно взять один ингредиент.

Перед тем как перелить тесто в форму, дно нужно посыпать щепоткой крахмала — он обладает впитывающими свойствами и легко уберет лишнюю влагу. Так выпечка получится воздушной и пышной.

По материалам belnovosti.by