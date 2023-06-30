Пирог «Аврора» на кефире: стакан овсянки, варенье и масло — в начинке кислинка и сладость

Готовим пирог «Аврора» на кефире по бабушкиному рецепту — такой вкусный, что подаем к чаю через день. Все никак не можем наесться. Рецепт настолько прост, что готовить пирог одно удовольствие. Главное — запастись овсяными хлопьями.

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Берем 200 мл кефира, 1 стакан овсяных хлопьев, 4 ст. л. муки, 180 г варенья, 1 ч. л. разрыхлителя, 30 мл растительного масла, щепотка соли, 3 ст. л. сахара, ванилин на кончике ножа.

Смешиваем муку, хлопья, сахар, соль и разрыхлитель. Добавляем теплый кефир, варенье, масло и ванилин. Перемешиваем, состав выкладываем в кулинарную в форму и выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru