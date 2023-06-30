С этой заправкой пельмени будут в разы вкуснее — изысканный шедевр: масло + сливки

Пельмени — любимое блюдо наших соотечественников. Многие готовят их, совершенно не задумываясь над тем, как улучшит рецепт, чтобы это сытное блюдо стало еще вкуснее. А ведь всего пара ингредиентов может превратить эту простую холостяцкую закуску в образец кулинарного искусства. Пельмени будут в разы вкуснее, если полить их специальным соусом.

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Берем 2 ст. л. черного молотого перца; 2 ст. л. масла сливочного; 1 луковицу; 2 стакана жирных сливок; 1 стакан мясного бульона, соль — по вкусу.

Лук нужно обжарить на сливочном масле. Взбить сливки в густую пенку, смешать с бульоном и поставить на слабый огонь. Добавить черный перец и обжаренный лук. Постоянно помешиваем венчиком и доводим до готовности. Затем полить соусом пельмени и подать на стол. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by