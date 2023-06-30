Чебуреки с брынзой и зеленью как у шеф-повара: на тесто — 4 стакана муки и 2 ложки масла

Чебуреки. Фото: freepik.com

Эта выпечка никого не оставит равнодушным. Все попросят добавки — начинка с кислинкой!

Готовим чебуреки с брынзой и зеленью: рецепт достаточно прост, с ним справится даже тот, кто редко стоит у плиты.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для теста понадобится

  • мука — 4 стакана,
  • вода — 200 мл,
  • сахар — 1 ч.л.,
  • соль — 0,5 ч.л.,
  • растительное масло — 2 ст.л.,
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Для начинки берем: 

  • брынза — 200 г,
  • зеленый лук — 1 пучок,
  • укроп — 1 пучок,
  • петрушка — 1 пучок.

Сначала нужно замесить тесто из всех указанных компонентов, накрыть и дать отдохнуть минут 15–20.

Для начинки брынзу трем на крупной терке, добавляем мелко порезанную зелень.

Тесто делим на 8 кусочков. Скатываем в шарики. Накрываем и даем отдохнуть минут 10.

Раскатываем каждый шарик в тонкую лепешку. Выкладываем на половину лепешки начинку. Накрываем второй половиной теста и лепим край.

Жарим в небольшом количестве растительного масла до румяной корочки с каждой стороны. Приятного аппетита!

По материалам hlebopechka.ru

Читайте также