Чебуреки с брынзой и зеленью как у шеф-повара: на тесто — 4 стакана муки и 2 ложки масла

Готовим чебуреки с брынзой и зеленью: рецепт достаточно прост, с ним справится даже тот, кто редко стоит у плиты.

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Для теста понадобится:

мука — 4 стакана,

вода — 200 мл,

сахар — 1 ч.л.,

соль — 0,5 ч.л.,

растительное масло — 2 ст.л.,

разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Для начинки берем: