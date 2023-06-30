Чебуреки с брынзой и зеленью как у шеф-повара: на тесто — 4 стакана муки и 2 ложки масла

Готовим чебуреки с брынзой и зеленью: рецепт достаточно прост, с ним справится даже тот, кто редко стоит у плиты.
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Для теста понадобится:
- мука — 4 стакана,
- вода — 200 мл,
- сахар — 1 ч.л.,
- соль — 0,5 ч.л.,
- растительное масло — 2 ст.л.,
- разрыхлитель — 0,5 ч.л.
Для начинки берем:
- брынза — 200 г,
- зеленый лук — 1 пучок,
- укроп — 1 пучок,
- петрушка — 1 пучок.
Сначала нужно замесить тесто из всех указанных компонентов, накрыть и дать отдохнуть минут 15–20.
Для начинки брынзу трем на крупной терке, добавляем мелко порезанную зелень.
Тесто делим на 8 кусочков. Скатываем в шарики. Накрываем и даем отдохнуть минут 10.
Раскатываем каждый шарик в тонкую лепешку. Выкладываем на половину лепешки начинку. Накрываем второй половиной теста и лепим край.
Жарим в небольшом количестве растительного масла до румяной корочки с каждой стороны. Приятного аппетита!
По материалам hlebopechka.ru