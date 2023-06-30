Добавьте этот ингредиент в пирожки с картошкой и грибами — начинка в разы вкуснее

Готовим пирожки с картошкой и грибами. В качестве начинки смешиваем пюре с обжаренными шампиньонами. Пирожки будут еще вкуснее, если добавить лук.

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Для начинки берем 500 г картошки, 200 г шампиньонов, 1 луковицу, специи.