Добавьте этот ингредиент в пирожки с картошкой и грибами — начинка в разы вкуснее

Готовим пирожки с картошкой и грибами. В качестве начинки смешиваем пюре с обжаренными шампиньонами. Пирожки будут еще вкуснее, если добавить лук.
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Для начинки берем 500 г картошки, 200 г шампиньонов, 1 луковицу, специи.
Как готовить?
Отвариваем картошку до готовности. Затем нужно размять ее в пюре с небольшим количеством отвара. Мелко нарезаем лук и шампиньоны, обжариваем до испарения влаги, добавляем специи по вкусу и смешиваем с картошкой. Далее месим тесто и лепим пироги. Ставим в их в духовку на 180 градусов на 30–40 минут, до румяной корочки. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru