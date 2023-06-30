Добавьте этот ингредиент в пирожки с картошкой и грибами — начинка в разы вкуснее

Пирожки. Фото: Global Look Press

Всего один продукт может сделать пирожки еще вкуснее.

Готовим пирожки с картошкой и грибами. В качестве начинки смешиваем пюре с обжаренными шампиньонами. Пирожки будут еще вкуснее, если добавить лук.

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Для начинки берем 500 г картошки, 200 г шампиньонов, 1 луковицу, специи.

Как готовить?

Отвариваем картошку до готовности. Затем нужно размять ее в пюре с небольшим количеством отвара. Мелко нарезаем лук и шампиньоны, обжариваем до испарения влаги, добавляем специи по вкусу и смешиваем с картошкой. Далее месим тесто и лепим пироги. Ставим в их в духовку на 180 градусов на 30–40 минут, до румяной корочки. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru

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