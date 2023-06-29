Что добавить в пирожки с картошкой, чтобы они стали еще вкуснее — ели только у бабушки

Что добавить в пирожки с картошкой, чтобы они стали еще вкуснее. Всего два продукта — и выпечка готова! Ели такое у бабушки в деревне — теперь балуем пирогами своих домашних. А тех и за уши не оттащишь от корзинки с выпечкой.

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Берем 4 картофелины, 1 луковицу, 200 г консервированного тунца, 2 яйца, 100 г твердого сыра, полпучка зеленого лука, 4 веточки зелени, специи.

Мелко нарезаем обычный и зеленый лук и обжариваем их. Измельчаем зелень, трем сыр на мелкой терке и разминаем тунец. Яйца отвариваем вкрутую и мелко рубим. Отдельно отвариваем картошку, мнем ее в пюре и смешиваем вместе все ингредиенты для начинки. Лепим пироги! И ставим их в духовку на 180 градусов на 30-40 минут, до румяной корочки. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru