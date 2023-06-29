1 стакан кефира и 3 яблока: делаем только эту шарлотку — вкуснее не ели и такая простая

Вкуснейшая шарлотка получается из трех яблок и стакана кефира. Ее нежный вкус вы запомните надолго и не захотите никакого другого пирога.

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Готовить эту шарлотку – одно удовольствие. Все смешиваете и запекаете в духовке – проще не бывает!

Ингредиенты: 250 мл кефира, 3 яблока, 400 г муки, 3 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г сахара, 0,5 ч.л. молотой корицы, ванилин на кончике ножа, 1 ст.л. сахарной пудры, 10 г сливочного масла.

Яблоки нарезаем на небольшие кубики. Смешиваем кефир, взбитые яйца, муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и яблоки. Выливаем тесто в подготовленную форму, разравниваем и присыпаем корицей. Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Достаем и присыпаем сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.